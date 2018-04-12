Генсек ООН заявил о риске выхода из-под контроля ситуации вокруг Сирии

"Вчера [во вторник] я выразил негодование в связи с сообщениями о продолжении применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Я также очень внимательно слежу за развитием ситуации в Совете Безопасности ООН и сожалею, что он пока не смог прийти к согласию по этому вопросу", — констатировал административный глава всемирной организации.

"Сегодня я вновь поделился с постпредами пяти государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля", — подчеркнул Гутерриш. «Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев», — добавил он.

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.