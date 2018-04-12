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Генсек ООН заявил о риске выхода из-под контроля ситуации вокруг Сирии
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Генсек ООН заявил о риске выхода из-под контроля ситуации вокруг Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается, что ситуация вокруг Сирии может стать неконтролируемой. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в среду пресс-службой всемирной организации.
"Вчера [во вторник] я выразил негодование в связи с сообщениями о продолжении применения химического оружия в Сирийской Арабской Республике. Я также очень внимательно слежу за развитием ситуации в Совете Безопасности ООН и сожалею, что он пока не смог прийти к согласию по этому вопросу", — констатировал административный глава всемирной организации.
"Сегодня я вновь поделился с постпредами пяти государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, своей глубокой озабоченностью относительно рисков, связанных с текущим тупиковым положением вещей, а также подчеркнул необходимость избежать выхода ситуации из-под контроля", — подчеркнул Гутерриш. «Давайте не будем забывать, что, в конечном счете, наши усилия должны быть направлены на прекращение страшных страданий сирийцев», — добавил он.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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