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Кандидат в премьеры Италии Маттео Сальвини высказался против бомбардировок Сирии
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Кандидат в премьеры Италии Маттео Сальвини высказался против бомбардировок Сирии 

ТАСС 37 минут назад
РИМ, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер итальянской партии «Лига», один из кандидатов в премьер-министры Италии Маттео Сальвини высказался против бомбардировок Сирии. Он также дал понять, что разделяет мнение о том, что вина за использование химоружия возлагается на Дамаск намеренно. Политик сделал ряд заявлений на эту тему в среду.
"Ненормально, когда президент США пишет в Twitter, что ракеты прилетят, говоря об этом как о цыпленке-табака и жаренной картошке. Бомбы и ракеты редко когда помогали решить проблемы", — говорит Сальвини в видеообращении, размещенном в Facebook.
"И зачем эти бомбы? — продолжает политик. — Потому что говорят, что была химическая атака. А вы помните химическое оружие Саддама Хусейна, с которого началась другая война". «Ракеты нельзя использовать, если только они не направлены на то, чтобы истребить исламских террористов», — сказал Сальвини.
Ранее в своем Twitter он разместил ссылку на статью под названием «Сирия: фальшивые новости о химическом оружие, чтобы создать повод для объявления войны». «Фальшивые новости для того, чтобы сбросить бомбы. Хватит войн», — прокомментировал политик.
Его высказывания вызвали ответную реакцию как со стороны правительства (номинально исполняющего текущие обязанности), представители которого напомнили о «поддержке Римом союзников и осуждении любого насилия над мирным населением».
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска. В МИД РФ заявили, что безосновательные домыслы об использовании химических веществ правительственными сирийскими войсками направлены на оправдание военных ударов извне. Минобороны РФ также опровергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия.
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