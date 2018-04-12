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Кувейтские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут из-за угроз в адрес Сирии
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Кувейтские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут из-за угроз в адрес Сирии 

РИА Новости 36 минут назад
КАИР, 12 апр — РИА Новости. Кувейтские авиалинии Kuwait Airways приостановили выполнение рейсов в столицу Ливана Бейрут в связи с угрозами президента США Дональда Трампа нанести удары по соседней с Ливаном Сирии.
"Принято решение приостановить выполнение рейсов в Бейрут с четверга 12 апреля", — говорится в сообщении компании в Twitter.
В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра, согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов.
Кувейтские авиалинии просят отнестись с пониманием к этому решению, принятому в соответствии с требованиями безопасности, и обещают незамедлительно уведомить об изменении ситуации.
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