Кувейтские авиалинии приостановили рейсы в Бейрут из-за угроз в адрес Сирии

"Принято решение приостановить выполнение рейсов в Бейрут с четверга 12 апреля", — говорится в сообщении компании в Twitter.

В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра , согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов.

Кувейтские авиалинии просят отнестись с пониманием к этому решению, принятому в соответствии с требованиями безопасности, и обещают незамедлительно уведомить об изменении ситуации.