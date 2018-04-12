48 боевиков-хоуситов было убито в Йемене в результате вооруженных столкновений и авиаударов

Аден / Йемен /, 11 апреля / Синьхуа / — Как минимум 48 боевиков-хоуситов было убито сегодня в результате вооруженных столкновений с войсками йеменского правительства и авиаударов, нанесенных под руководством Саудовской Аравии 18 боевиков-хоуситов было убито и около 30 ранено в перестрелках с национальными вооруженными силами в городе Таиз на юго-западе Йемена. Об этом сказано в заявлении городского медиа-центра проправительственных сил. Между тем министерство обороны Йемена сообщило, что 30 боевиков-хоуситов было убито в результате авиабомбардировок самолетов Саудовской Аравии в центральной провинции Эль-Байда. —0—