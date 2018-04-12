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48 боевиков-хоуситов было убито в Йемене в результате вооруженных столкновений и авиаударов
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48 боевиков-хоуситов было убито в Йемене в результате вооруженных столкновений и авиаударов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аден /Йемен/, 11 апреля /Синьхуа/ — Как минимум 48 боевиков-хоуситов было убито сегодня в результате вооруженных столкновений с войсками йеменского правительства и авиаударов, нанесенных под руководством Саудовской Аравии.
18 боевиков-хоуситов было убито и около 30 ранено в перестрелках с национальными вооруженными силами в городе Таиз на юго-западе Йемена. Об этом сказано в заявлении городского медиа-центра проправительственных сил.
Между тем министерство обороны Йемена сообщило, что 30 боевиков-хоуситов было убито в результате авиабомбардировок самолетов Саудовской Аравии в центральной провинции Эль-Байда. —0—
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