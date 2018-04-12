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Италия отказалась участвовать в сирийском конфликте
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Италия отказалась участвовать в сирийском конфликте 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Итальянское правительство не намерено принимать участия в военном конфликте на территории Сирии, сообщило информационное агентство Ansa, сославшись на источники в правительственных структурах. Заявление политиков процитировало РИА «Новости».
«Италия, как известно, никогда не принимала участия в военных действиях в Сирии и всегда осуждала любое нарушение прав человека и каждый случай насилия в отношении мирного населения и считает неприемлемым использование химического оружия сирийским режимом», — отметил собеседник журналистов.
Государство, расположенное на Апеннинском полуострове планирует избежать прямого вовлечения в действия на территории Сирии.
Ранее глава партии «Лига» Маттео Сальвини, который планирует побороться за пост премьер-министра, обратился к правительству с просьбой обозначить позицию страны по вопросу ответной реакции на сообщения о химатаке возле Дамаска.
Министр иностранных дел Италии Винченцо Амендола, в свою очередь, подчеркнул: «Италия самым твердым образом осуждает применение химического оружия». По его словам «Италия всегда находится бок о бок со своими традиционными союзниками: США, Францией и Великобританией».
После того как один из представителей РФ в среду сообщил о том, что Россия будет сбивать любые ракеты, запущенные над территорией Сирии, американский президент Дональд Трамп призвал Кремль ожидать ракетных ударов, которые задействуют новейшие технологии. Позицию лидера США подтвердила пресс-секретарь Белого дома.
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