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Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию
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Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию 

РИА Новости 26 минут назад
ООН, 11 апр — РИА Новости. Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию.
Как сообщили в постпредстве Перу при ООН (председатель СБ в апреле), в 10.00 (17.00 мск) Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме «Поддержание мира и безопасности», которые запросила Боливия. С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.
Боливия в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с «эскалацией риторики» по Сирии и угроз односторонних действий.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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