Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию

ООН , 11 апр — РИА Новости . Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию. Как сообщили в постпредстве Перу при ООН (председатель СБ в апреле), в 10.00 (17.00 мск) Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме «Поддержание мира и безопасности», которые запросила Боливия . С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН. Боливия в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с «эскалацией риторики» по Сирии и угроз односторонних действий. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>