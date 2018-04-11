Консультации Совбеза ООН по Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию 

ООН, 11 апр — РИА Новости. Консультации Совета Безопасности ООН в связи с напряженной ситуацией вокруг Сирии состоятся в четверг в утреннюю сессию.
Как сообщили в постпредстве Перу при ООН (председатель СБ в апреле), в 10.00 (17.00 мск) Совет заслушает регулярный брифинг по теме нераспространения ядерного, химического и биологического оружия. По окончании этой встречи члены Совета удалятся на закрытые консультации по теме «Поддержание мира и безопасности», которые запросила Боливия. С докладом СБ выступит представитель департамент по политическим вопросам ООН.
Боливия в среду заявила о созыве консультаций СБ ООН в связи с «эскалацией риторики» по Сирии и угроз односторонних действий.
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