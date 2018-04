Американские журналисты раскритиковали планы Трампа по удару в Сирии

"Хорошее, отрезвляющее напоминание о том, насколько опасным и непредсказуемым может быть противостояние с Россией . Именно поэтому Обама — вполне разумно — восемь лет уклонялся от конфронтации с Россией, в том числе и в Сирии. И еще о том, что все, кто требует от Трампа большей воинственности — опасные идиоты", — высказался в Twitter основатель портала The Intercept Гленн Гринвальд , прикрепив запись Трампа.

A nice, chilling reminder of how dangerous and volatile confrontation with Russia can be. This is why Obama — smartly — spent 8 years avoiding confrontation with Russia, including in Syria. And why those who have been demanding Trump be more belligerent are dangerous idiots. https://t.co/4JR3hXn8Ht

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) 11 апреля 2018 г.

Во вторник против военной операции в Сирии высказался и ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

"Предположим, Асад использовал хлор. Из-за этого нужно начинать войну? Свержение Асада приведет к хаосу. Тысячи людей погибнут. Мы, возможно, будем свидетелями уничтожения одной из последних групп христиан на Ближнем Востоке. Это укрепит нашу безопасность? Сделает регион более стабильным? Чем закончилась смена режима в Ираке Ливии ?" — поинтересовался он в Twitter.

Ранее президент США в Twitter порекомендовал России готовиться к удару ракетами в Сирии.

"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и высокотехнологичных", — написал он.