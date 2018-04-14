CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1

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МО: ракеты США и союзников не входили в зону ответственности ПВО РФ в Тартусе и Хмеймиме

CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1

СМИ: Дамаск не подтверждает сообщения о поражении девяти целей в ходе атаки по Сирии