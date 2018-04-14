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CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1
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CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 14 апреля. ВС США при нанесении ударов по Сирии использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1. Об этом со ссылкой на военные источники сообщил телеканал CNN.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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МО: ракеты США и союзников не входили в зону ответственности ПВО РФ в Тартусе и Хмеймиме CNN: США нанесли удары по Сирии с корабля в Красном море и бомбардировщиками B-1 СМИ: Дамаск не подтверждает сообщения о поражении девяти целей в ходе атаки по Сирии
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