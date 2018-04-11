Российские военные врачи оказали помощь 246 сирийцам

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 246 сирийцам, в том числе 96 детям.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике

На всей территории Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Однако совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия Деръа . Об этом сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. Боевые действия в городе Дума не ведутся. Для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению с завтрашнего дня в Думе начинают работу подразделения российской военной полиции.

Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности заканчивается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3 916 боевиков и членов их семей. Все они на 96 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.

В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы. С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 41 213 человек.

Из Восточной Гуты за этот же период при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 165 123 человек. Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

В населенном пункте Эль-Баас провинции Эль-Кунейтра прошла рабочая встреча, в ходе которой подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Масхара. Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.