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Российские военные врачи оказали помощь 246 сирийцам
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Российские военные врачи оказали помощь 246 сирийцам 

ТК «Звезда» 1 час назад
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 246 сирийцам, в том числе 96 детям.
Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.
На всей территории Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Однако совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа. Об этом сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.
Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. Боевые действия в городе Дума не ведутся. Для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению с завтрашнего дня в Думе начинают работу подразделения российской военной полиции.
Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности заканчивается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 3 916 боевиков и членов их семей. Все они на 96 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.
В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали российскому Центру по примирению враждующих сторон более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы. С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 41 213 человек.
Из Восточной Гуты за этот же период при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 165 123 человек. Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.
В населенном пункте Эль-Баас провинции Эль-Кунейтра прошла рабочая встреча, в ходе которой подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Масхара. Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.
Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Телль-Даман провинции Алеппо, населенного пункта Эль-Муаа провинции Хама и населенного пункта КИСУА провинции ДАМАСК. Организована раздача людям свежего хлеба и 1 335 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны. Жителям населенного пункта МАРРАТ в провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 246 сирийцам, в том числе 96 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции ХОМС вернулись 170 человек, в провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (на восточный берег реки Евфрат) — 639 человек. Через гуманитарный коридор ТЕЛЛЬ-СУЛТАН — АБУ-ЭД-ДУХУР в свои дома в провинции АЛЕППО вернулось 974 человека с личным имуществом. Центром по примирению на данном переходе проведена благотворительная акция. Для мирных жителей, покидающих зону деэскалации «Идлиб», организована раздача одной тонны свежего хлеба.
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