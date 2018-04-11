С-400 и «Панцири» готовятся к грандиозному экзамену в Сирии

Сирия на наших глазах превращается в сцену, на которой должен разыграться грандиозный военный спектакль — отражение массовой атаки американских крылатых ракет российскими средствами ПВО. Кто в итоге окажется победителем — «Томагавки» или комплексы С-400 и «Панцирь-1С»? Что будет считаться успехом для каждой из сторон? Репутация российского оружия поставлена на кон — но не только она.

Боевой тест-драйв с мировым размахом

«У российских систем противовоздушной обороны в Сирии появляется возможность показать все, на что они способны», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к министерству обороны РФ . Такая проверка дорогого стоит, отмечает собеседник.

«Для военных всего мира это будет чрезвычайно важным уроком — анализом этого удара и его отражения долго еще будут заниматься штабы всех ведущих военных держав мира», — полагает генерал. Предметом разбора будет и то, как при отражении ракетных ударов сработают комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Собеседник указывает: важно, какое количество ресурсов и времени противник потратит на противодействие ПВО. По оценке источника, Россия в арабскую республику «завезла немало разных комплексов противовоздушной обороны, от самого дальнего действия до ближнего». А для современных комплексов ПВО не представляют особой проблемы неманеврирующие крылатые ракеты. «Как я понимаю, комплексов РЭБ наши туда тоже завезли достаточное количество», — оценивает собеседник. По его прогнозу, наша ПВО в итоге должны отработать на «четверку».

Стоит заметить, что предстоящая в Сирии в ближайшие дни и часы битва станет первым в мировой истории примером отражения массового атаки с помощью крылатых ракет. Все, с чем сталкивался военный опыт на данный момент — либо испытательные, либо одиночные пуски систем ПВО. Можно сказать, что советские специалисты ПВО готовились к этому более чем шестьдесят лет — с тех пор, как после Второй мировой появились первые зенитно-ракетные системы. Военная доктрина СССР делала на них особую ставку по понятным причинам, и самым знаменитым успехом советских зенитчиков стало уничтожение американского самолета У-2 в шестидесятых годах прошлого века. После этого американцы больше не могли безнаказанно пересекать советское воздушное пространство. Не стоит забывать и о тысячах американских самолетов, уничтоженных советскими зенитными комплексами во Вьетнаме . Советские, а затем российские комплексы ПВО заслуженно считаются лучшими в мире — но у них еще никогда не было шанса проверить свои возможности при реальном (не учебном) ракетном ударе такого масштаба.

И вот теперь, похоже, настал момент решающего экзамена — не только для конкретных офицеров, российских и сирийских, но и для всей российской школы противовоздушной обороны.

Успехом будет «коэффициент 0,9»

Количество сбитых ракет противника — не самоцель, заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000-2008 годах, генерал-лейтенант Александр Горьков. Он подчеркнул: «Силы ПВО предназначены для того, чтобы полностью сберечь объект. Следовательно, если из ста ракет будет сбита всего одна, но та, что летела точно в цель, и благодаря этому объект уцелел, это и считается успехом».

Но есть у зенитчиков и объективные критерии.

«Если речь идет о крылатых ракетах, идущих на предельно малых высотах, то эффективность должна быть не менее 0,85-0,90»,

— указал Горьков. Этот показатель означает вероятность поражения цели одной ракетой. Число перехваченных целей делится на общее число выпущенных ракет. Например, менее 0,7 означает низкую эффективность; 0,8 и выше — хорошую, 0,9 — великолепную, — пояснял ранее порталу «Экономика сегодня» генерал-лейтенант Айтеч Бижев, бывший зам главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

В качестве примера Бижев привел результат сирийских сил противоздушной обороны, недавно отразивших атаку израильских самолетов. Самолеты F-15 выпустили 8 ракет, сирийцы перехватили пять из них. Таким образом, коэффициент составил 0,6, то есть 60 процентов сбитых ракет. Этот результат не очень радует, сетовал Бижев.

Однако эксперт Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Василий Кашин считает: уничтожение 50-60 процентов американских ракет стало бы гигантским успехом для российских вооружений. На самом деле, добавил он, даже уничтожение 30 процентов можно считать большим успехом, если иметь в виду вместе и самые российские, и сирийские силы ПВО.

Надо учесть, что сирийцы использовали старые комплексы, отмечает Бижев. А на российских объектах — базе «Хмеймим» и в Тартусе — стоят новейшие ЗРК С-400. По оценке генерал-лейтенанта, эффективность С-400 для малозаметных скоростных целей — 0,9, то есть «великолепная», 90 процентов.

В свою очередь, Кашин напоминает: дополнением к нашей наземной ПВО в Сирии станут и два российских фрегата с комплексом «Штиль-1», которые стоят у берегов Сирии. «У каждого из них установка вертикального пуска под 24 зенитных ракеты», — напомнил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Проблема в том, что современные российские комплексы ПВО прикрывают только российские объекты в Сирии, а собственно сирийская ПВО довольно слаба, указывает Кашин. По его мнению, в целом ПВО закрывает в Сирии лишь несколько десятков объектов, вся же остальная территория страны беззащитна.

Воюют не числом, а очень большим числом

Потенциальные покупатели оружия по итогам данного конфликта будут делать выводы, какие системы вооружений более эффективные — американские крылатые ракеты или же российские комплексы ПВО. Для корректной оценки важно учитывать, сколько ракет выпущено по прикрываемым объектам. «Если противник будет применять огромное количество ракет, например, больше двухсот, то вы не знаете точно, сколько ракет придется на цель. Чудес не бывает», — отмечает Кашин. Он добавляет, что полностью отразить такой удар невозможно.

«Например, есть 100 воздушных целей, на каждую мы тратим по две противоракеты. При таком количестве нужно иметь очень высокий боекомплект. Есть ли такое количество ракет в боекомплекте группировки, которая развернута в Сирии?», — задается вопросом генерал Александр Горьков.

«Боекомплект дивизиона С-300 составляет 32 ракеты (при наличии восьми пусковых установок) или 48 ракет, если в наличии 12 установок, — указывает собеседник. — Если на каждую стрельбу расходовать по две ракеты, то боекомплекта хватит, соответственно на 16 или на 24 пуска». Если в этих стрельбах будет показан коэффициент 0,9, то это и будет оценено как успех — в том числе и потенциальными покупателями российских вооружений.

Пока же необходимо просчитать ближайшее вероятное будущее — как может развиваться американская операция в Сирии.

Сценарий в целом понятен, полагает источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Минобороны. Он прогнозирует: первые волны крылатых ракет выпустят в ближайшее время два эсминца, которые уже стоят в Восточном Средиземноморье. «Они могут расстрелять свои старые „Томагавки“, а уже после США применят „умные“ ракеты — как обещает Дональд Трамп », — замечает эксперт.

Цель ясна — нужно, чтобы обороняющаяся сторона израсходовала боекомплекты зенитных управляемых ракет (ЗУР). После чего, видимо, американцы рассчитывают «безнаказанно палить с других кораблей, в том числе с авианосца», но это уже не раньше начала мая, когда он прибудет в регион. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, что в среду с базы Норфолк в сторону Персидского залива вышла ударная группа во главе с авианосцем « Гарри Трумэн ».

«Если мы исходим из того, что это будет удар, в несколько раз более мощный, чем удар по базе Шайрат (куда 60 ракет выпустили), то здесь, видимо, речь пойдет о сотнях крылатых ракет», — предположил Кашин . Кроме того, надо учесть, что США могут применить блокаду сирийских портов, в том числе для того, чтобы пресечь поставки боеприпасов, тех же ЗУР — для пополнения боезапасов зенитных комплексов.

«Сейчас уже понятно, что удар будет. Есть время подготовиться к отражению, — резюмирует источник. — Подлетное время ракет известно. Места ударов тоже почти понятны. Есть время переставить средства ПВО, расписать и назначить зоны прикрытия, подготовить боекомплекты для стрельбы, расставить личный состав».