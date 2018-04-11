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В ОП не исключили, что обстрел журналистов в Сирии мог быть провокацией
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В ОП не исключили, что обстрел журналистов в Сирии мог быть провокацией 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина не исключает, что обстрел российских журналистов в городе Дума в Восточной Гуте мог быть спланированной провокацией, однако призывает дождаться официальных заявлений профильных ведомств.
В среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов «получили легкие ранения ног», они на месте получили всю необходимую медицинскую помощь.
"К сожалению, эта ситуация еще раз показывает, что есть силы, которым не нравится, что Россия сегодня является флагманом в борьбе с международным терроризмом. Поэтому сегодня нельзя исключать версию о том, что это могла быть спланированная операция на фоне последних крайне радикальных заявлений руководства США по поводу Сирии, чтобы обострить ситуацию в регионе и спровоцировать российские власти каким-то образом отреагировать на эти провокации", — сказала Сутормина РИА Новости.
Она добавила, что «все это пока версии» и надо дождаться «официальных заявлений профильных учреждений», однако в Общественной палате крайне обеспокоены ситуацией.
"Со своей стороны от имени комиссии будем обращаться в ООН и ОСБЕ с просьбой взять на контроль расследование данного инцидента, чтобы оно прошло максимально быстро и открыто для широкой общественности", — добавила собеседница агентства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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