РФ указала ВОЗ на безответственность при публикации сведений по ситуации в Думе

Гатилов расценил заявление ВОЗ как «очень серьезное», обратив внимание, что оно «сделано в тот момент, когда в ситуации вокруг Сирии возникла новая спираль напряженности». «Все мы слышали о возможных американских силовых ударах, и появление такого заявления фактически льет воду на мельницу тех, кто стремится к задействованию силовых сценариев в Сирии, — отметил дипломат. — Считаем это недопустимым».

"Мы вышли сегодня на ответственных сотрудников ВОЗ и потребовали представить конкретные источники информации, на основании которых было сделано это заявление, попросили назвать так называемых партнеров из сферы здравоохранения, на которых ссылается ВОЗ, и сообщить, в какие конкретно медицинские учреждения обратились все эти пострадавшие почти 500 человек, кто подсчитывал их число, кто ставил диагноз", — сказал глава российской дипмиссии. Однако собеседники в ВОЗ «оказались неспособны дать исчерпывающие конкретные ответы в отношении утверждений, которые содержатся в заявлении». «По нашим данным, эти „партнеры“ являются ни кем иным, как теми же представителями печально известной организации „Белые каски“, — констатировал собеседник агентства.

»Рассматриваем все это как вопиющий факт безответственного распространения бездоказательной информации", — подчеркнул Гатилов.

С утверждением, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ранее ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.