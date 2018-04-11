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В СПЧ озабочены развитием ситуации вокруг химинцидента в Сирии
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В СПЧ озабочены развитием ситуации вокруг химинцидента в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) озабочены развитием ситуации вокруг химинцидента в сирийском городе Дума, призывают все стороны строго придерживаться приоритета прав человека и считают необходимым проведение полноценного расследования в рамках установленных международных процедур, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с развитием ситуации вокруг так называемого химинцидента в сирийском городе Дума", — цитирует сайт СПЧ слова Федотова.
Такое заявление он сделал в среду по завершении заседания попечительского совета благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», в рамках которого обсуждался, в том числе, вопрос о сборе медикаментов для университетского госпиталя Тишрин в сирийской Латакии.
"Усилия правозащитников резко контрастируют с нарастающей истерикой вокруг химинцидента в городе Дума. В Совете убеждены, что в сложившейся ситуации всем сторонам необходимо строго придерживаться приоритета прав человека, главным из которых является право на жизнь", — подчеркнул председатель СПЧ.
Сейчас, по его словам, требуется не эскалация, а деэскалация конфликта, не повышение градуса противостояния, а последовательное его снижение. «Этому могло бы способствовать полноценное и всеобъемлющее расследование произошедшего в рамках установленных международных процедур», — добавил Федотов.
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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