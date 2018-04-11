В СПЧ озабочены развитием ситуации вокруг химинцидента в Сирии

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека выражает серьезную озабоченность в связи с развитием ситуации вокруг так называемого химинцидента в сирийском городе Дума", — цитирует сайт СПЧ слова Федотова.

Такое заявление он сделал в среду по завершении заседания попечительского совета благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», в рамках которого обсуждался, в том числе, вопрос о сборе медикаментов для университетского госпиталя Тишрин в сирийской Латакии

"Усилия правозащитников резко контрастируют с нарастающей истерикой вокруг химинцидента в городе Дума. В Совете убеждены, что в сложившейся ситуации всем сторонам необходимо строго придерживаться приоритета прав человека, главным из которых является право на жизнь", — подчеркнул председатель СПЧ.

Сейчас, по его словам, требуется не эскалация, а деэскалация конфликта, не повышение градуса противостояния, а последовательное его снижение. «Этому могло бы способствовать полноценное и всеобъемлющее расследование произошедшего в рамках установленных международных процедур», — добавил Федотов.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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