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Косачев призвал журналистов в Сирии учитывать риски работы
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Косачев призвал журналистов в Сирии учитывать риски работы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Ситуация в Сирии в целом не более опасна, чем прежде, работающим в стране журналистам нужно учитывать риск работы в непростых условиях, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
В среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Журналисты на месте получили всю необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет.
"Ситуация (в Сирии) в целом не более опасная, чем прежде. Напротив, она имеет тенденцию к стабилизации. И вновь взломать ее могут только поспешные и топорные действия извне, например — американский удар по сирийским военным базам", — сказал Косачев РИА Новости в среду.
По его словам, это очевидный риск, «и его, безусловно, необходимо учитывать всем, включая работающих на месте журналистов».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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