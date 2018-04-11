Генерал Шаманов успокоил россиян: живите спокойно, решайте свои задачи

В прямом эфире программы «60 минут» председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что хочет успокоить граждан нашей страны и всех зрителей телеканала «Россия».

Напомним, что в среду Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter, что удар по Сирии так или иначе будет нанесен, а России надо готовится сбивать «прекрасные, и новые, и умные ракеты». Правда, буквально через полчаса Трамп написал новый твит, практически полностью противоречивший первому, предлагая России остановить гонку вооружений и начать сотрудничество.