В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано четыре случая стрельбы в провинции: Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Идлиб — один, Хама — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Ашрафиях провинции Хомс , населению раздали мясные консервы, сахар и рис общим весом 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 143 человека.

Отмечается, что по линии ООН осуществлялся контроль за прохождением одного гуманитарного конвоя в Телль-Гехаб провинции Дераа в составе 19 грузовиков-рефрижераторов. Общий вес груза 123 тонны.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения с населенными пунктами Самад провинции Алеппо и Дмена провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2505.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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