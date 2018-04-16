ЕС призвал гарантов обеспечить прекращение боев в зонах деэскалации в Сирии 

БРЮССЕЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в согласованном в понедельник заявлении призвали страны-гаранты перемирия в Сирии обеспечить прекращение боевых действий в зонах деэскалации, а также беспрепятственный гуманитарный доступ на всей территории этой страны.
"ЕС выражает сожаление в связи с повторяющимися нарушениями в так называемых зонах деэскалации и призывает гарантов астанинского процесса — Россию, Иран и Турцию — обеспечить прекращение боевых действий и беспрепятственный, безопасный и устойчивый гуманитарный доступ на всей территории Сирии, выполнение своих обязательств в отношении достижения общенационального прекращения огня в Сирии, а также снятия осад", — говорится в документе.
Кроме того, ЕС выражает большую озабоченность «сообщениями о социальной и демографической инженерии в ряде районов Сирии».
На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна — в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией. Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана.
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