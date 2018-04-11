«Объявление войны через Twitter?» Блогосфера в США обсуждает тезисы Трампа

Противоречивые размышления об отношениях США с Россией, которыми 11 апреля поделился президент США республиканец Дональд Трамп, вызвали бурную реакцию в американской блогосфере. Большинство комментаторов озадачены.

Большинство комментаторов озадачены. По определению сетевого издания RawStory, «Интернет обливает Трампа презрением за то, что тот в одной записи провоцирует Россию, а в другой подлизывается к Путину».

Записи Трампа

Сначала хозяин Белого дома написал, что «Россия обещает сбивать любые ракеты, запущенные по Сирии», и предупредил: «Готовься, Россия, потому что они прилетят — хорошенькие, новенькие, „умненькие“.

»А вот не надо быть партнерами" с президентом Сирии Башаром Асадом, добавил Трамп, вновь назвав сирийского лидера «животным, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие».

Чуть позже президент США сбавил тон. «Отношения с Россией у нас теперь хуже, чем когда-либо прежде, включая и холодную войну, — написал он. — Для этого нет никаких оснований. России мы нужны, чтобы помочь им с экономикой, и это очень просто сделать, а нам нужно, чтобы все страны работали совместно. Остановим гонку вооружений?»

Наконец, после еще одной паузы последовала новая запись. «Распри с Россией во многом вызываются лживым и коррумпированным расследованием по России, возглавляемым лоялистами демократов или людьми, работавшими на Обаму», — указал Трамп, имея в виду расследование приписываемого Москве вмешательства в предвыборные политические процессы в США в 2016 году.

"Никакого сговора нет, вот они и сходят с ума!" — подчеркнул президент США, которого его политические противники давно и пока совершенно безуспешно пытаются уличить в предвыборном «сговоре» с Россией.

"Объявление войны через Twitter"

Первая запись Трампа была воспринята однозначно. «Это трудно понять иначе, нежели как то, что президент Соединенных Штатов объявляет войну через Twitter», — написала в той же соцсети Барбара Старр, которая три десятилетия освещает военную политику США, последнюю половину этого срока в качестве корреспондента CNN при Пентагоне.

"Трамп, который раньше говорил, что не станет заранее телеграфировать о военных шагах, теперь предупреждает Сирию о том, что ракеты «прилетят», — констатировал корреспондент The New York Times при Белом доме Питер Бейкер, который в свое время представлял Washington Post в Москве.

Политолог и журналист Крис Чилизза, который сейчас в основном сотрудничает с той же CNN, уместил свои впечатления в три тезиса. «Twitter — не место для объявлений о военном ударе, — написал он. — Куда подевалось обещание не телеграфировать о наших военных действиях? Никто не понимает, насколько серьезно к этому относиться».

"Не видеоигра"

Сенатор-демократ и бывший кандидат в вице-президенты США Тим Кейн, как водится, все свел к межпартийным разборкам. «Прошло уже 15 месяцев, а у администрации Трампа до сих пор нет стратегии по Сирии, — написал он. — Угрозы, записи в Twitter, одноразовые удары — все это не стратегия. И дразнить Россию — тоже не стратегия. Именно поэтому Конгрессу необходимо восстановить контроль над военными полномочиями». По Конституции США объявление войны — прерогатива законодательной ветви власти.

О стратегии не забывает и бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, хотя она, по ее словам, и согласна с новым подходом Трампа к России. «Наш президент хотя бы признал, что Путин нам не друг», — сказала она. «Но, думаю, нам все же нужна какая-то стратегия, — добавила экс-хозяйка Госдепартамента. — Насколько я вижу, стратегии нет».

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим делам, а ныне гарвардский профессор Николас Бернс высказался более определенно. «У Трампа есть право и основание для удара в Сирии, — написал он. — Но дразнить Россию чрезвычайно неумно и безответственно. Это же не видеоигра».

Кто реально хотел улучшить отношения

Майкл Флинн — младший — сын и полный тезка отставного генерала Флинна, который был первым помощником Трампа по национальной безопасности, но вынужден был уйти в отставку под градом обвинений, вызванных контактами с российским послом в Вашингтоне, сам слегка поддразнил президента. «А я вот знаю одного бывшего помощника по нацбезопасности, который действительно хотел улучшить отношения с Россией, — напомнил он. — Знаете, чтобы вместе громить ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ экстремистской группировки „Исламское государство“ — прим. ТАСС)».

С гневным сарказмом откликнулся на новый поворот в заочных объяснениях Трампа с американцами и журналист и писатель Гленн Гринуолд, известный сотрудничеством с диссидентом-правдоискателем Эдвардом Сноуденом. По его убеждению, «те же люди, которые последние 12 месяцев обзывали Трампа лакеем Путина и пытались подтолкнуть Трампа к большей воинственности по отношению к России и Асаду, теперь, когда их требования выполняются, постараются сделать вид, будто они против».

До добра не доведет

Дельные мысли высказывают в своих откликах и люди, которые широкой известностью не пользуются. Репортер Иэн Майлз Чеонг напомнил: «Войны с Россией еще никого в истории до добра не доводили, и не думаю, что теперь ситуация изменится».

А пользователь Twitter под ником AnOmaly ("Аномалия") дал свой прогноз. «Трамп потеряет более половины своей базы поддержки, если на самом деле нападет на Сирию, — указал он. — Если сделают то же, что в Ливии, то все его наследие будет проштамповано: такая же марионетка, как и Буш с Обамой. А теперь, с Россией, Ираном, Турцией и Китаем, на карту поставлено гораздо большее».

При всем том сам президент США и его политические сторонники уверены, что он своими записями в Twitter зарабатывает политические очки.

Андрей Шитов