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Корреспондент НТВ рассказал о последствиях нападения в Сирии
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Корреспондент НТВ рассказал о последствиях нападения в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Журналисты, пострадавшие в Сирии в результате обстрела автобуса, получили легкие проникающие осколочные ранения, первая помощь была оказана на месте, сообщил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев в эфире телеканала по телефону.
В среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате Ивлиев, оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Угрозы их жизни нет.
"На месте, рядом с Думой, нам оказали первую медицинскую помощь российские военные медики. Выяснилось что у всех троих легкие осколочные проникающие ранения, осколки были извлечены, раны нам подшили, и, в общем, никаких опасений за здоровье нет", — сказал Ивлиев.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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