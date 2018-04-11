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Маршруты круизов в Средиземном море не планируют менять из-за Сирии
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Маршруты круизов в Средиземном море не планируют менять из-за Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Круизные компании, организующие морские путешествия по Средиземному морю, не видят необходимости менять маршруты своих судов из-за того, что США сообщили о готовности нанести ракетный удар по целям в Сирии, сообщила в среду РИА Новости директор по PR и маркетингу компании «Виа Марис» Елена Карманова.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Как отметила Карманова, круизные суда, курсирующие по Средиземному морю, в район Сирии не заходят, поэтому опасности для туристов там нет. „Если начнут стрелять северные корейцы, то, возможно, опасность будет. В других случаях атака на Сирию не означает стрельбу по Средиземному морю. Круизные маршруты даже близко не пролегают к сирийским берегам, поэтому нет никакой необходимости их менять“, — сказала собеседница агентства.
»Когда была напряженная обстановка в Израиле, то круизные компании сняли все израильские маршруты, появилась напряженная обстановка в Турции — все ушли из Турции. Даже, когда в Сирии шли активные военные действия, никто ничего не менял, так как Сирия для круизов считается неблагоприятным регионом, и туда сто лет никто уже не заходит и близко не подходит. Сегодня мы не видим никаких предпосылок к тому, чтобы как-то менять средиземноморские маршруты круизных судов", — прокомментировала ситуацию Карманова.
По ее словам, единственное, что может случиться в данной ситуации — это то, что сократится поток американских туристов. «В былые времена, когда в Ираке были проблемы, число американских туристов на Средиземном море сильно сократилось, так как для них, что Багдад, что Барселона — это практически одно и то же. Тогда американцы перестали летать в Европу, так как им было страшно», — напомнила представитель компании.
Карманова уточнила, что круизные маршруты по Средиземноморью осуществляются круглый год и пользуются популярностью среди россиян. Сейчас в этом регионе не самый высокий сезон, и пока там путешествуют несколько сотен наших соотечественников.
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