ВС США, Франции и Великобритании нанесли авиаудары по двум объектам в Сирии

Как заявил Данфорд, в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли удары по Сирии , чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия. Цели, по которым нанесены удары, связаны с химическими программами сирийского режима. «Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения», — цитирует слова Данфорда ТАСС

Первой целью был научно-исследовательский центр в районе Дамаска . Этот центр был центром для исследований, разработки и производства биологических и химических технологий. Второй целью стал объект для хранения химических веществ, расположенный к западу от Хомса

Удар по территории САР, нанесенный США, Великобританией и Францией, носит единичный характер. Он не повлек потерь со стороны союзников, отметил на пресс-брифинге шеф Пентагона Джеймс Мэттис

Системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики перехватили все ракеты, которые были выпущены по объектам в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на своего корреспондента. Ни одна из ракет, выпущенных западными странами во главе с Соединенными Штатами по Хомсу, ущерба не причинила.