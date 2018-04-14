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ВС США, Франции и Великобритании нанесли авиаудары по двум объектам в Сирии
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ВС США, Франции и Великобритании нанесли авиаудары по двум объектам в Сирии 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции нанесли авиаудары по целям в САР. Об этом вечером 13 апреля сообщил на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Телекомпания CNN вела прямую трансляцию брифинга.
Как заявил Данфорд, в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли удары по Сирии, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия. Цели, по которым нанесены удары, связаны с химическими программами сирийского режима. «Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения», — цитирует слова Данфорда ТАСС.
Первой целью был научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот центр был центром для исследований, разработки и производства биологических и химических технологий. Второй целью стал объект для хранения химических веществ, расположенный к западу от Хомса.
Удар по территории САР, нанесенный США, Великобританией и Францией, носит единичный характер. Он не повлек потерь со стороны союзников, отметил на пресс-брифинге шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
Системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики перехватили все ракеты, которые были выпущены по объектам в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, ссылаясь на своего корреспондента. Ни одна из ракет, выпущенных западными странами во главе с Соединенными Штатами по Хомсу, ущерба не причинила.
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Комментарии  Ещё 13 источников 
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