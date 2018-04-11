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Трамп через микроблог призвал Россию готовиться к авиаудару в Сирии
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Трамп через микроблог призвал Россию готовиться к авиаудару в Сирии 

Газета Кемерова 11 апреля 2018
Об этом президент США написал в своём Twitter. Кроме того, Дональд Трамп отметил, что сейчас отношения двух стран хуже, чем в период холодной войны. — Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и «умных». Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости». Фото: hronika.info
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