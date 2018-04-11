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Песков: предлог о химатаке в Думе не может быть поводом для силовых действий
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Песков: предлог о химатаке в Думе не может быть поводом для силовых действий 

Говорит Москва 1 час назад
Запад обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Думе в Восточной Гуте против мирного населения.
Говорит Москва: последние новости
Боевики ИГ атаковали позиции сирийской армии после удара по аэродрому в Хомсе Дипломат заявил о готовности РФ атаковать источники огня при ударе США по Сирии Российские специалисты не нашли следов хлора в сирийском городе Дума
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