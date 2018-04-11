Россия готова обеспечить безопасность работы представителям ВОЗ в Гуте 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Генштаб ВС РФ пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту, готов обеспечить безопасность и все условия для работы, заявил в среду на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Если представители Всемирной организации здравоохранения действительно хотят разобраться в этой ситуации, мы приглашаем их в Восточную Гуту и готовы обеспечить безопасность и все условия для работы", — сказал Познихир.
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