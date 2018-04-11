Ещё
Россия готова обеспечить безопасность работы представителям ВОЗ в Гуте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия готова обеспечить безопасность работы представителям ВОЗ в Гуте 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Генштаб ВС РФ пригласил представителей ВОЗ в Восточную Гуту, готов обеспечить безопасность и все условия для работы, заявил в среду на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Если представители Всемирной организации здравоохранения действительно хотят разобраться в этой ситуации, мы приглашаем их в Восточную Гуту и готовы обеспечить безопасность и все условия для работы", — сказал Познихир.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Источник рассказал, когда первая группа экспертов ОЗХО отправится в Сирию СМИ: саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду Маршруты круизов в Средиземном море не планируют менять из-за Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля149
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня42
Заявления России о новом оружии встревожили США239
В Кремле прокомментировали заявление Трампа178
Путин прокомментировал мировую обстановку462
Видео
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение