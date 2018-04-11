Россия готова обеспечить безопасность работы представителям ВОЗ в Гуте

"Если представители Всемирной организации здравоохранения действительно хотят разобраться в этой ситуации, мы приглашаем их в Восточную Гуту и готовы обеспечить безопасность и все условия для работы", — сказал Познихир.