Сирийские ПВОшники «послали» Трампа

Сирийские военнослужащие в соцсетях предупредили президента США Дональда Трампа о готовности отразить удар по Сирии.
Everyone in #Syria is ready. pic.twitter.com/rqjMSqDM2k— Wael 🇸🇾 (@WaelAlRussi) 10 апреля 2018 г.
«Каждый в Сирии готов», — написал Wael Al Russi в Twitter. Пользователь опубликовал фотографию с надписью «Пошел ты, Трамп» (Fuck u Trump) и надписью на арабском языке. Судя по всему, фото сделано сирийскими военнослужащими, ответственными за системы ПВО.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.
Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.