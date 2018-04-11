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Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
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Опубликовано нецензурное послание сирийских ПВОшников Трампу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сирийские военнослужащие в соцсетях предупредили президента США Дональда Трампа о готовности отразить удар по Сирии.
«Каждый в Сирии готов», — написал Wael Al Russi в Twitter. Пользователь опубликовал фотографию с надписью «Пошел ты, Трамп» (Fuck u Trump) и надписью на арабском языке. Судя по всему, фото сделано сирийскими военнослужащими, ответственными за системы ПВО.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.
Трамп ранее обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.
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После удара по аэродрому в Хомсе боевики ИГ пошли в атаку Чем Россия ответит на удар США в Сирии Кремль прокомментировал угрозы Трампа в Twitter
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