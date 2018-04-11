Сирийские ПВОшники «послали» Трампа

Опубликовано нецензурное послание сирийских ПВОшников Трампу

«Каждый в Сирии готов», — написал Wael Al Russi в Twitter. Пользователь опубликовал фотографию с надписью «Пошел ты, Трамп» (Fuck u Trump) и надписью на арабском языке. Судя по всему, фото сделано сирийскими военнослужащими, ответственными за системы ПВО.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.