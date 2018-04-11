СМИ: саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду

"Силы обороны Саудовской Аравии заявили в среду вечером о том, что они перехватили ракету над Эр-Риядом. Никакая дальнейшая информация не сообщается", — говорится в микроблоге телеканала в Twitter.

Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.