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СМИ: саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду
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СМИ: саудовские ПВО перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии в среду перехватили ракету, выпущенную по столице королевства Эр-Рияду, сообщает арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya.
"Силы обороны Саудовской Аравии заявили в среду вечером о том, что они перехватили ракету над Эр-Риядом. Никакая дальнейшая информация не сообщается", — говорится в микроблоге телеканала в Twitter.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.
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