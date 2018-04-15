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Саудовский король не поддержал перенос посольства США в Иерусалим
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Саудовский король не поддержал перенос посольства США в Иерусалим 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первым на саммите выступил король Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, который заявил, что Эр-Рияд «отвергает» перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и признание таким образом города трех религий столицей еврейского государства, о чем в конце 2017 года заявил президент США Дональд Трамп.
Между тем в начале апреля наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью американскому журналу The Atlantic утверждал, что «палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю», а также сделал акцент на необходимости мирного договора между двумя сторонами тянущегося 70 лет конфликта. Такие заявления наследника саудовского престола позволили многим предположить, что в отношениях Израиля и арабского мира наступает новая эпоха, и, может быть, даже получится наконец-то как-то урегулировать ближневосточный процесс. Однако нынешнее выступление короля показало, что в ближайшее время все останется по-прежнему. То есть основой для примирения палестинцев и израильтян опять остается Арабская мирная инициатива, принятая ЛАГ в 2002 году, основанная на возврате к линиям прекращения огня до 1967 года и создание столицы Палестины в Восточном Иерусалиме. Кстати, этот же вариант поддерживает и российская сторона. Как было заявлено на состоявшейся 14 апреля встрече замминистра иностранных дел, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и лидера Палестины Махмуда Аббаса, Москва поддерживает «создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме». Понятно, что подобный план не вызывает энтузиазма у израильской стороны.
Израиль и Эр-Рияд сближаются в последнее время в плане противостояния Ирану
Но при этом очевидно, что Израиль и Эр-Рияд сближаются в последнее время в плане противостояния Ирану, который оба государства считают своим врагом. Недаром выступая на нынешнем саммите, король Сальман осудил «явное вмешательство Ирана в арабские дела», а также возложил всю ответственность за продолжающийся в Йемене «кризис и страдания йеменского народа» на тамошнее проиранское движение «Ансар Алла».
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