В Совфеде оценили предупреждение Трампа в адрес России по Сирии 

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с НСН оценил предупреждение президента США Дональда Трампа в адрес России по Сирии.
«Я думаю, что военные должны к таким сообщениям относиться очень серьёзно. Но мне кажется, они и без Twitter мониторят ситуацию по очень большой территории, у нас есть силы и средства, которые способны это делать», — заявил сенатор.
Как отметил Климов, серьёзные политические лидеры, отвечающие за свои слова и имеющие существенный политический опыт, не пишут в Twitter про какие-то атаки, если происходит нечто подобное.
«Они либо по техническим закрытым каналам сообщают о том, что возможна такая-то зона поражения, чтобы избежать конфликтных ситуаций, либо делают это по дипломатическим каналам», — пояснил сенатор.
По его оценке, публикация подобных вещей в Twitter свидетельствует о том, что расчёт сделан исключительно на пиар.
Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT проанализировал предупреждение президента Трампа в адрес России по ситуации в Сирии.