В Совфеде оценили предупреждение Трампа в адрес России по Сирии

«Я думаю, что военные должны к таким сообщениям относиться очень серьёзно. Но мне кажется, они и без Twitter мониторят ситуацию по очень большой территории, у нас есть силы и средства, которые способны это делать», — заявил сенатор.

Как отметил Климов, серьёзные политические лидеры, отвечающие за свои слова и имеющие существенный политический опыт, не пишут в Twitter про какие-то атаки, если происходит нечто подобное.

«Они либо по техническим закрытым каналам сообщают о том, что возможна такая-то зона поражения, чтобы избежать конфликтных ситуаций, либо делают это по дипломатическим каналам», — пояснил сенатор.

По его оценке, публикация подобных вещей в Twitter свидетельствует о том, что расчёт сделан исключительно на пиар.