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Команда экспертов ОЗХО готовится к отправке в сирийский город Дума
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Команда экспертов ОЗХО готовится к отправке в сирийский город Дума 

BFM.RU 10 апреля 2018
Эксперты ОЗХО в ближайшее время направятся в сирийский город Дума для сбора данных о предполагаемом химинциденте, заявили в пресс-службе организации.
«Команда экспертов ОЗХО готовится в скором времени отправиться в Сирию», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ОЗХО.
«Сегодня Технический секретариат ОЗХО обратился к Сирийской Арабской Республике с просьбой сделать необходимые приготовления для прибытия экспертов», — отметили в организации.
В ОЗХО отметили, что запрос со стороны организации совпал с запросом сирийской и российской стороны о проведении расследования предполагаемого случая применения химического оружия в Думе.
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