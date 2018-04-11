Более 37 тысяч человек в провинции Дейр-эз-Зор вернулись домой с декабря

"Под контролем Комитета управления восточными территориями и при содействии Центра по примирению враждующих сторон идет восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр Эз-Зор. С начала декабря прошлого года на восточном берегу реки Евфрат в свои дома вернулись 37 тысяч 662 мирных жителя", —сказал Познихир.

Он также сообщил, что мост через реку Евфрат в городе Дейр Эз-Зор, построенный российскими специалистами, передан местной администрации. Предполагается, что ввод моста в эксплуатацию позволит увеличить объемы доставки гуманитарной помощи и строительных материалов на восточный берег реки.