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ВОЗ не смогла объяснить, как ее лекарства в Сирии попали к террористам
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ВОЗ не смогла объяснить, как ее лекарства в Сирии попали к террористам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не смогла объяснить, как поставляемые ею в Сирию лекарства попали в руки террористов, сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
Он напомнил, что в 2015 году представители ВОЗ в ходе гумоперации в Алеппо заявляли о якобы катастрофической ситуации и отсутствии лекарств в подконтрольных боевикам районах города.
"Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ. Несмотря на многочисленные обращения России, руководство этой организации так и не предоставило никакой информации или объяснений по этому вопросу", — сказал Познихир.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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