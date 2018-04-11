Слуцкий прокомментировал угрозы Трампа об ударах по Сирии

"Реализация угроз Трампа об ударах по Сирии лишь на основе фейковых обвинений станет самым неразумным поступком в современной истории. Надеюсь, что у Вашингтона хватит все-таки элементарного здравого смысла не предпринимать подобных шагов на территории САР. Но если такое произойдет, мы не сможет остаться в стороне, и Россия будет вынуждена адекватно ответить", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Парламентарий подчеркнул, что последние несколько лет США системно нагнетают истерию в мировом информационном и политическом пространстве против России, создавая образ страны, которая якобы угрожает мировой стабильности и безопасности.

"На самом деле читать нужно: «выступает против однополярного мира, где единственным полюсом силы является Вашингтон». Мы действительно против однополярного мира, замешенного на крови. Сейчас в Сирии делается попытка реализовать сценарий, который США уже применили в Ираке Ливии ", — сказа он.

Слуцкий также напомнил, что в данный момент союзником САР является Россия, которая находится там в центре борьбы с силами международного терроризма.

"И мы уже во многом успешно отработали в этом направлении. И именно поэтому США мобилизовали весь свой пропагандистский ресурс, основанный на лжи, провокациях и информационных вбросах. Таким образом, они пытаются подойти к своей главной цели — уничтожению режима президента Башара Асада ", — заключил он.

В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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