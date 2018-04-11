Стабилизация обстановки в Сирии продолжается, заявили в Генштабе

"Несмотря на попытки враждебных сил сорвать деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, эта работа продолжается", — заявил он.

Также по его словам, из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9,1 тысячи человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>