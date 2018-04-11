Стабилизация обстановки в Сирии продолжается, заявили в Генштабе 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Несмотря на попытки враждебных сил сорвать деятельность ВС РФ по стабилизации обстановки в Сирии, эта работа продолжается, сообщил в среду на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Несмотря на попытки враждебных сил сорвать деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, эта работа продолжается", — заявил он.
Также по его словам, из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 9,1 тысячи человек.
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