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Россия и Сирия завершают масштабную гумоперацию в Восточной Гуте
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Путин прокомментировал мировую обстановку

Россия и Сирия завершают масштабную гумоперацию в Восточной Гуте 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте. За время ее проведения выведено 165 тысяч 123 человека, из них 20 тысяч 398 боевиков и 38 тысяч 133 члена их семей", — заявил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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