Россия и Сирия завершают масштабную гумоперацию в Восточной Гуте

"Вооруженные силы Российской Федерации совместно с сирийскими властями завершают масштабную гуманитарную операцию в пригороде Дамаска Восточной Гуте. За время ее проведения выведено 165 тысяч 123 человека, из них 20 тысяч 398 боевиков и 38 тысяч 133 члена их семей", — заявил он.