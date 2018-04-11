Из Восточной Гуты эвакуировано свыше 160 тысяч мирных жителей, сообщают СМИ

С момента начала военной кампании в Сирии из районов Восточной Гуты было эвакуировано 167 тысяч местных жителей. Предполагается, что уже в ближайшее время, когда территории перейдут под контроль Дамаска , граждане смогут вернуться в свои дома, сообщает Федеральное агентство новостей

Сейчас в Гуте полным ходом идёт эвакуация террористов. Боевики были вынуждены согласиться покинуть Думу после того, как армия президента страны Башара Асада окружила пригород.

Ожидается, что после того, как все исламисты передислоцируются в населённый пункт Аль-Баб, регион впервые за семь лет перейдёт под контроль правительства арабской республики.