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Из Восточной Гуты эвакуировано свыше 160 тысяч мирных жителей, сообщают СМИ
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Из Восточной Гуты эвакуировано свыше 160 тысяч мирных жителей, сообщают СМИ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С момента начала военной кампании в Сирии из районов Восточной Гуты было эвакуировано 167 тысяч местных жителей. Предполагается, что уже в ближайшее время, когда территории перейдут под контроль Дамаска, граждане смогут вернуться в свои дома, сообщает Федеральное агентство новостей.
Сейчас в Гуте полным ходом идёт эвакуация террористов. Боевики были вынуждены согласиться покинуть Думу после того, как армия президента страны Башара Асада окружила пригород.
Ожидается, что после того, как все исламисты передислоцируются в населённый пункт Аль-Баб, регион впервые за семь лет перейдёт под контроль правительства арабской республики.
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