В сирийской Думе заработала военная полиция ВС РФ 

С сегодняшнего дня в сирийском городе Дума работают подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Как рассказали в министерстве обороны, они являются гарантом соблюдения правопорядка в городе.
Напомним, Дума перешла под контроль правительства Сирии. Обстановка в городе нормализуется.
В ведомстве также напомнили о том, что продолжается вывод боевиков и членов их семей из Думы. Только за минувшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» был выведен 1521 боевик и члены их семей. Начиная с 1 апреля 2018 года из Думы вывезено 13504 боевика и членов их семей.
Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 166 644 человек.