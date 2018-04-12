Российская военная полиция обеспечит безопасность в Восточной Гуте

"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", — сказал он в среду.

Дума остается последним оплотом террористов в Восточной Гуте. Благодаря достигнутым ранее соглашениям под контролем военной полиции РФ Сирии из Думы удалось вывести в провинцию Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и их семьи, ранее последний захваченный город в Гуте покинули несколько групп боевиков "Джейш аль-Ислам" в Джараблус.

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