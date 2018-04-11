Обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе

"В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась. В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60 тысяч человек", — говорится в сообщении.