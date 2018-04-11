Обстановка в Восточной Гуте полностью стабилизировалась, заявили в Генштабе 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Обстановка в пригороде Дамаска Восточная Гута полностью стабилизировалась, на сегодняшний день в свои дома вернулись порядка 60 тысяч жителей анклава, сообщил на брифинге первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"В целом в Восточной Гуте обстановка полностью стабилизировалась. В населенные пункты непрерывно возвращаются беженцы. На сегодняшний день в свои дома вернулось уже порядка 60 тысяч человек", — говорится в сообщении.
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