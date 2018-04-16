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Советник Асада: Сирийские системы ПВО оказалась умнее ракет Трампа
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Советник Асада: Сирийские системы ПВО оказалась умнее ракет Трампа 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
Сирийские системы ПВО оказалась умнее, чем ракеты США и их союзников во время недавнего удара по арабской республике. Об этом заявила советник президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейна Шаабан.
США и их союзники 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет. Незадолго до удара президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что России следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по территории Сирии. Ракеты, по словам хозяина Белого дома, будут «хорошие, новые и „умные“.
»Самый важный факт, который мы должны зафиксировать заключается в том, что ракеты Трампа не умны и не точны — и что сирийские силы ПВО доказали, что они более умны и точны, чем его ракеты", — заявила Шаабан, слова которой цитирует телеканал Press TV.
По словам политика, удары коалиции Запада не запугали и не смогут запугать сирийский народ.
"Вместо того, чтобы идти в укрытия, сирийцы поднялись на крыши домов понаблюдать как сирийские ПВО сбивают десятки ракет Трампа, прежде чем те смогут достичь своих целей", — отметила Бусейна Шаабан.
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