Боевики ИГ готовят теракты во время ЧМ-2018 в России. Этим пугают британские СМИ

Постеры сопровождаются отрывками из Корана, в котором призывает бойцов ИГИЛ «использовать каждую возможность для терактов в США и России». На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».

Первые плакаты появились в телеграме и были распространены группой Wafa Media Foundation. За тему быстро взялись британские СМИ — в Daily Mail это одна из главных новостей дня. В свете очередного обострения отношений с Россией растиражированные угрозы для хозяев ЧМ-2018 — горячая тема. Тем более, что самим британцам на турнир тоже предстоит приехать. После этого постеры разлетелись в твиттере и других соцсетях.

Это не первая подобная угроза со стороны террористических группировок. Атаками во время чемпионата мира уже пугали осенью — так же с помощью плакатов и видео.

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