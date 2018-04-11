Боевики ИГ готовят теракты во время ЧМ-2018 в России. Этим пугают британские СМИ 

Боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) заявили о готовности провести серию терактов на территории России во время чемпионата мира. По сети уже разлетелись плакаты с угрозами в адрес президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также со звездами футбола — Месси, Роналду, Неймаром и Асенсио в роли жертв джихадистов.
Постеры сопровождаются отрывками из Корана, в котором призывает бойцов ИГИЛ «использовать каждую возможность для терактов в США и России». На одном из плакатов написано: «Россия-2018. Путин, ты неверный. Ты заплатишь за убийство мусульман».
Первые плакаты появились в телеграме и были распространены группой Wafa Media Foundation. За тему быстро взялись британские СМИ — в Daily Mail это одна из главных новостей дня. В свете очередного обострения отношений с Россией растиражированные угрозы для хозяев ЧМ-2018 — горячая тема. Тем более, что самим британцам на турнир тоже предстоит приехать. После этого постеры разлетелись в твиттере и других соцсетях.
Это не первая подобная угроза со стороны террористических группировок. Атаками во время чемпионата мира уже пугали осенью — так же с помощью плакатов и видео.
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