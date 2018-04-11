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Губернатор Комарова поехала в Сирию под американский удар
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Губернатор Комарова поехала в Сирию под американский удар 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова стала первым руководителем российского региона, отправившимся в Сирийскую Арабскую Республику с начала конфликта. 11 апреля 2018 года в ближневосточное государство вылетела группа Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии под руководством депутата Дмитрия Саблина. В рамках визита запланирован ряд встреч, в том числе с президентом Башаром Асадом.
У Натальи Комаровой намечены переговоры с губернатором сирийской провинции Хомс Талалом Барази и подписание соглашения о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
"Визит губернатора Югры направлен также на продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из автономного округа в восстановлении Сирии. Наталья Комарова и представители группы дружбы посетят промышленный город Хассия в провинции Хомс, ряд предприятий в этом регионе", — отмечают в департаменте.
Стоит отметить, что двумя днями ранее после появившихся сообщений о химической атаке в Сирии президент США Дональд Трамп заявил, что к 11 апреля примет решение об ответных действия против Дамаска, вплоть до авиаударов. А несколько часов назад в своем Twitter он пригрозил России применением в Сирии нового вооружения.
"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и «умных». Не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом и делает это с удовольствием", — написал Д. Трамп.
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
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