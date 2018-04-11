Сирия настаивает на нейтральном составе миссии ОЗХО, которая прибудет в страну 

ТАСС, 11 апреля. Сирия приветствует направление в Восточную Гуту комиссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая «займется расследованием достоверности пресловутых утверждений о применении отравляющих веществ в этом регионе под Дамаском». Об этом говорится в заявлении МИД республики, которое распространило в среду агентство SANA. В нем подчеркивается, что Дамаск «настаивает на нейтральном составе этой комиссии и рассчитывает, что работа экспертов будет честной и не ангажированной в угоду некоторых государств».
"В таком случае будет подтверждена непричастность сирийского государства к химической атаке, сфабрикованной США и их пособниками из числа террористов", — отмечает в документе.
Во вторник Дамаск направил официальное приглашение ОЗХО посетить Восточную Гуту. В заявлении МИД республики была выражена «готовность сирийских властей оказать всяческое содействие ее экспертам». Правительство Сирии подтвердило, что «стремится к сотрудничеству с ОЗХО с тем, что разоблачить измышления, распространяемые рядом государств Запада с целью оправдания своих агрессивных намерений».