Сирия настаивает на нейтральном составе миссии ОЗХО, которая прибудет в страну

"В таком случае будет подтверждена непричастность сирийского государства к химической атаке, сфабрикованной США и их пособниками из числа террористов", — отмечает в документе.

Во вторник Дамаск направил официальное приглашение ОЗХО посетить Восточную Гуту. В заявлении МИД республики была выражена «готовность сирийских властей оказать всяческое содействие ее экспертам». Правительство Сирии подтвердило, что «стремится к сотрудничеству с ОЗХО с тем, что разоблачить измышления, распространяемые рядом государств Запада с целью оправдания своих агрессивных намерений».