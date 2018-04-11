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СМИ: Пентагон назвал условие, как избежать войны с Россией
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США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

СМИ: Пентагон назвал условие, как избежать войны с Россией 

Карельские вести 35 минут назад
Фото: Карельские вести
Вашингтон хочет избежать развития событий с гибелью российских военных
Американские военные не желают открытой войны с Россией, которая возможна в случае удара по территории Сирийской Арабской Республики. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Los Angeles Times.
Пентагон рассматривает несколько сценариев применения военной силы в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в результате которой погибли приблизительно 60 человек. Вместе с тем Вашингтон хочет избежать такого развития событий, при котором жертвами атаки могли бы стать российские военные, находящиеся на сирийской земле.
Один из вариантов — удар по объектам инфраструктуры правительственных войск Башара Асада, считает экс-чиновник министерства обороны США Дерек Чоллет, занимавшийся сирийской проблематикой в администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы. При таком раскладе прямого вооруженного конфликта удалось бы избежать, если американские военные заранее предупредят российских о предстоящем ударе.
Если же американский лидер Дональд Трамп осмелится нанести массированный удар с применением не только крылатых ракет, но и боевой авиации, вероятность потенциальной войны с Россией только возрастет, отметил собеседник издания.
«Если кто-либо из россиян погибнет в результате удара США, Москва нацелится на американские военные самолеты и инфраструктуру в регионе», — пишет газета.
Ранее правозащитные организации обвинили Дамаск в химической атаки на сирийский город Дума. Российская сторона опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными войсками Сирии на территорию Восточной Гуты, заявив, что все видеокадры являются постановочными и никакой атаки не было.
Москва предупредила Вашингтон о «серьезных последствиях», если американские военные попытаются нанести удар по правительственным войскам САР.
Напомним, что 7 апреля 2017 года, США атаковали 59 крылатыми ракетами «Томагавк» авиабазу сирийских войск Шайрат, расположенную в провинции Хомс. Целью удара стали взлетно-посадочные полосы, пункты расположения самолетов и заправочные комплексы. Поводом для атаки послужили сообщения о применении химоружия в провинции Идлиб 4 апреля.
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