Ещё
Губернатор Югры первым из глав регионов посетила Сирию с начала конфликта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Югры первым из глав регионов посетила Сирию с начала конфликта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 апр — РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова стала первым руководителем российского региона, посетившим Сирию с начала там конфликта, сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.
"Наталья Комарова стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирийскую Арабскую Республику с начала конфликта. Сегодня туда отправилась группа Госдумы по связям с парламентом Сирии под руководством депутата Дмитрия Саблина. В ходе визита планируется ряд встреч, в том числе с президентом Башаром Асадом", — говорится в сообщении.
По информации департамента, в рамках поездки Комарова планирует провести переговоры с руководителем сирийской провинции Хомс Талалом Барази и подписать с ним соглашение о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей.
"Визит губернатора Югры направлен также на продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из автономного округа в восстановлении Сирии. Наталья Комарова и представители группы дружбы посетят промышленный город Хассия в провинции Хомс, ряд предприятий в этом регионе", — добавили в департаменте.
В ноябре прошлого года в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске Комарова заявила журналистам, что в числе потенциальных направлений сотрудничества автономного округа с Сирией — подготовка профессиональных кадров, в том числе и для топливно-энергетического комплекса. Она подчеркнула, что вузы региона готовы принимать учащихся из арабской республики, уточнив, что в данном контексте стоит начать с «посильного количества студентов».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Сирия имеет право ответить на нападение на свои базы, заявили в Госдуме Россия будет сбивать ракеты при ударах США по Сирии, заявил посол в Ливане Кипр не будет участвовать в военной операции в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Рынок отреагировал на заявление Трампа160
Турчинов назвал историческую ошибку Украины
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение