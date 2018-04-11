Губернатор Югры первым из глав регионов посетила Сирию с начала конфликта

"Наталья Комарова стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирийскую Арабскую Республику с начала конфликта. Сегодня туда отправилась группа Госдумы по связям с парламентом Сирии под руководством депутата Дмитрия Саблина . В ходе визита планируется ряд встреч, в том числе с президентом Башаром Асадом ", — говорится в сообщении.

По информации департамента, в рамках поездки Комарова планирует провести переговоры с руководителем сирийской провинции Хомс Талалом Барази и подписать с ним соглашение о партнерстве, сотрудничестве и развитии экономических связей.

"Визит губернатора Югры направлен также на продвижение участия российского бизнеса и, в частности, компаний из автономного округа в восстановлении Сирии. Наталья Комарова и представители группы дружбы посетят промышленный город Хассия в провинции Хомс, ряд предприятий в этом регионе", — добавили в департаменте.

В ноябре прошлого года в ходе пресс-конференции в Ханты-Мансийске Комарова заявила журналистам, что в числе потенциальных направлений сотрудничества автономного округа с Сирией — подготовка профессиональных кадров, в том числе и для топливно-энергетического комплекса. Она подчеркнула, что вузы региона готовы принимать учащихся из арабской республики, уточнив, что в данном контексте стоит начать с «посильного количества студентов».

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