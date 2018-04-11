На четыре моря: почему российские туристы стали чаще выбирать Израиль

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Каждый второй россиянин, посетивший Израиль , туда возвращается. «Небольшая страна, за одну поездку можно успеть очень многое, но в тоже время, это будет лишь малой частью», — говорит директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Кобякова.

Никогда не спящий Тель-Авив и исторический Иерусалим , уникальные кратеры Махтеши, Колесо духов (своего рода израильский Стоунхендж), крепости крестоносцев, Стена Плача, пещеры Бейт Гуврин. Израиль уникален: девять климатических зон, четыре моря (строго говоря, два из них, Мертвое и Галилейское — это озера) и разнообразные природные ландшафты.

Здесь есть все — от лыжного курорта на горе Хеврон до пустынь, каждый найдет себе регион и вид отдыха по интересам.

Кстати, россияне занимают второе место по числу туристов в Израиле, уступая лишь США . В 2017 году эту страну посетили почти 400 тысяч путешественников из РФ — рост турпотока за год составил 40%. По статистике, 47% россиян, оказавшись в Израиле однажды, приезжают туда вновь.

О том, как открыть для себя Израиль, и чем он может удивить тех, кто уже, возможно, не раз там был, — в материале РИА Новости, который выйдет в ближайшее время.