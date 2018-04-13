Пентагон: США пытались убедить Турцию купить иные вооружения вместо российских С-400 

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Приобретение Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России не соответствует интересам Североатлантического альянса, США пытались убедить Анкару купить иные вооружения. Об этом министр обороны страны Джеймс Мэттис заявил в четверг на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
"Что касается приобретения Турцией российской системы ПРО, Турция является членом НАТО, — констатировал глава Пентагона. — Если развернуть такую систему, она по своей сути будет несовместима с остальными системами обороны НАТО". «Мы рекомендовали Турции этого не делать», — отметил он, добавив, что покупка «едва ли соответствует интересам НАТО».
"Мы взаимодействовали с Турцией по этому поводу", — сказал Мэттис. По его словам, это включало в себя «предоставление им [Турции] возможности приобретения вооружений у других стран, что позволило бы им иметь системы, совместимые с имеющимися в НАТО».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пресс— конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России, несмотря на новые санкции США.