Пентагон: США пытались убедить Турцию купить иные вооружения вместо российских С-400

"Что касается приобретения Турцией российской системы ПРО, Турция является членом НАТО, — констатировал глава Пентагона . — Если развернуть такую систему, она по своей сути будет несовместима с остальными системами обороны НАТО". «Мы рекомендовали Турции этого не делать», — отметил он, добавив, что покупка «едва ли соответствует интересам НАТО».

"Мы взаимодействовали с Турцией по этому поводу", — сказал Мэттис. По его словам, это включало в себя «предоставление им [Турции] возможности приобретения вооружений у других стран, что позволило бы им иметь системы, совместимые с имеющимися в НАТО».