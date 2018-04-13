Ещё
Пентагон: США пытались убедить Турцию купить иные вооружения вместо российских С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пентагон: США пытались убедить Турцию купить иные вооружения вместо российских С-400 

ТАСС 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Приобретение Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России не соответствует интересам Североатлантического альянса, США пытались убедить Анкару купить иные вооружения. Об этом министр обороны страны Джеймс Мэттис заявил в четверг на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
"Что касается приобретения Турцией российской системы ПРО, Турция является членом НАТО, — констатировал глава Пентагона. — Если развернуть такую систему, она по своей сути будет несовместима с остальными системами обороны НАТО". «Мы рекомендовали Турции этого не делать», — отметил он, добавив, что покупка «едва ли соответствует интересам НАТО».
"Мы взаимодействовали с Турцией по этому поводу", — сказал Мэттис. По его словам, это включало в себя «предоставление им [Турции] возможности приобретения вооружений у других стран, что позволило бы им иметь системы, совместимые с имеющимися в НАТО».
Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пресс— конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 апреля заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России, несмотря на новые санкции США.
ТАСС: последние новости
Генштаб ВС РФ: средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103 Делегация Госдумы планирует наблюдать за работой экспертов ОЗХО в Восточной Гуте Вучич назвал удар по Сирии болезненным напоминанием о бомбежках Югославии
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1113
Сирия отбивалась от атаки «Буками»994
«Оскорбление президента России неприемлемо»135
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»130
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН165
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение