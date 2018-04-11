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Названы возможные цели для ударов США в Сирии
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Названы возможные цели для ударов США в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Специалисты американского аналитического центра Stratfor перечислили сирийские военные базы, по которым США и их союзники могут нанести удары в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.
Аналитики считают, что новая операция США, скорее всего, затронет места, которые ассоциируются с сирийской химической программой, и авиабазы вокруг Дамаска, в частности, авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе. Эксперты предполагают, что целью США является не сдерживание Дамаска, а ослабление возможностей сирийского правительства проводить вменяемые им химические атаки, передает РИА «Новости».
По мнению экспертов, серия ударов может продолжаться несколько дней, при этом, вероятно, что поддержку американским войскам окажет один или несколько союзников страны — Франция, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.
Аналитики отмечают, что такая операция потребовала бы больших ресурсов, например, использование находящихся в США авианосцев.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.
Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.
Напомним, по версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.
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 Ещё 13 источников 
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