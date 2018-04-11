Твердая русская пощечина еще может спасти жизнь на Земле

Гилберт Доктороу — хорошо осведомленный и внимательный наблюдатель происходящего в России и вокруг нее — в отличие от Совета национальной безопасности США , западных «мозговых трестов» и университетов действительно понимает Россию. Он, как кажется, присоединился к Андрею Раевскому (The Saker) и мне в пессимистичных оценках вероятного результата, к которому приведет безумное отношение к России Вашингтона, который выдвигает в адрес российских властей одно фальшивое обвинение за другим.

Вот оценка Доктороу:

«То, что последует далее, наверняка удивит моих преданных читателей, которые ожидают детальной аргументации и которых не оттолкнет объем в 3 000 или 5 000 слов, если надо дочитать до выводов.

Но даже если и так, то сегодня я предлагаю не сказку на сон грядущий, но сотрясение системы.

Самый главный вопрос — вопрос о войне и мире, о выживании человечества или его полном уничтожении — сейчас решается в Вашингтоне и Нью-Йорке безо всякого участия всех нас.

Удастся ли председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генералу Данфорду убедить Трампа не предпринимать никаких действий, которые приведут к «кинетической реакции»* со стороны другой ядерной сверхдержавы этого мира? Или верх одержит «Бешеная собака» — министр обороны Мэттис, давящий на Трампа и призывающий ответить на «блеф русских» с их «красными линиями» в Сирии ? Нанесут ли США ракетный удар по Дамаску или против Ирана , как я недавно предположил в качестве альтернативного сценария? Или США поддержат Порошенко в его массированной атаке на Донецк ? Русские, кажется, этого ожидают, судя по тому, что они привели свои вооруженные силы в полную боевую готовность.

Дональд Трамп заявил очень четко, что в течение 24-48 часов он утвердит ту или иную акцию возмездия за инсценированную Центральным разведывательным управлением химическую атаку в городе Дума (Восточная Гута).

Так что, стоим у порога Судного дня. И, наверняка, на Пенсильвания-авеню** не найдется ни единой души для того, чтобы поднять хотя бы один антивоенный плакат. Разорванные в клочья останки американского антивоенного движения прогнили насквозь. Даже Дэниэл Эллзберг*** присосался к фиглярствующему Ноуму Чомски**** и присоединился к приплясывающей демонстрации в Нью-Йорке. Спонсором выступил Американский комитет Друзей на службе обществу*****, бывший когда-то образцом пацифизма, а сегодня выродившийся в еще одну «группу социальной активности», продвигающей расовое равенство.

Антивоенное движение всегда было движением леваков. А мы знаем, где сейчас левые вместе с прогрессистами. Они находятся в стадии отрицания всего и вся и с удовольствием участвуют в «порке России».

Для каждого, кто смотрел последние «дебаты» Совета безопасности ООН , кристально ясно, что мы находимся в последние дни перед тем, как разверзнется ад. Стена взаимного презрения, возведенная между российским послом Василием Небензей и американским послом Ники Хэйли, была продемонстрирована во всей красе. Небензя разобрал по кусочкам всю аргументацию американской стороны относительно Думы и «химической атаки».

Он детально описал тайники «повстанцев» с химическим оружием и оборудованием для его производства, найденные российскими войсками на недавно освобожденной территории Восточной Гуты и в других местах. Он говорил о прежних провокациях с фальшивыми постановками «химических атак», включая ту, которая была использована для оправдания американского удара крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат год назад. Он увязал подготовку и поддержку Соединенными Штатами террористов в производстве химического оружия с инсценировкой отравления Скрипалей боевым отравляющим веществом в Соединенном королевстве (СК), которую он назвал водевилем. Он вывалил на Хэйли кучу презрения за то, что та лишила Россию статуса «друга», сказав, что у США нет друзей, есть только лизоблюды подхалимы, в то время, как у России есть настоящее друзья, а сама Россия не желает от отношений с США ничего, кроме цивилизованного общения.

В ответ на это беспрецедентное разоблачение США и их политики глобального господства мы услышали от Ники Хэйли знакомую историю о том, что Совет безопасности ООН может теперь либо принять американскую резолюцию, осуждающую режим Асада, либо, практически, признать тотальную потерю своей значимости в то время, как США продолжат свою одностороннюю стратегию по «разрешению» сирийской проблемы.

Так что, леди и джентльмены, открывайте шампанское. Последние дни Помпеи ? Я был там на прошлой неделе и увидел будущее, а не прошлое».

Когда Доктороу погрузился в пессимизм, я по-настоящему обеспокоился, ведь он очень уравновешенный человек.

Трудно не быть пессимистом, когда мы узнаем, что Вашингтонский Дом Умалишенных направил авианосную ударную группу, сопровождаемую семью ракетными кораблями, которые должны присоединиться к тому ракетному кораблю, который уже находится у берегов Сирии напротив российской базы. Выживут ли эти сидячие утки или им позволят выпустить хоть одну ракету, или поднять в воздух хоть один самолет — все это зависит только от русских.

Русские знают, что они могут по своему усмотрению и в течение нескольких минут потопить весь американский флот, уничтожить все американские самолеты и корабли на Ближнем Востоке и в прилегающих регионах, полностью уничтожить вооруженные силы Израиля и стереть с лица земли вооруженные силы двухбитного мусорного государства Саудовская Аравия . Все сидячие утки были рассажены для России надменными и глупыми американцами. Всего несколько минут российской атаки, и всякая возможность вести войну на Ближнем Востоке будет уничтожена. И это будет хорошо.

Все, что нужно сделать России, чтобы убедить США в том, что у них нет никакого выбора, кроме как принять потерпеть моментальное поражение, так это привести в полную боевую готовность российские ядерные силы. Любое применение идиотами в Вашингтоне чего-то там ядерного будет означать конец Соединенных Штатов и всей Западной Европы вместе с СК. Это же будет означать конец Запада навсегда. Это событие весь остальной мир сочтет хорошим делом. Хочется надеяться, что вооруженные силы США, последний и находящийся в постоянной осаде источник чести в США, понимают это и не станут выполнять самоубийственный приказ из обезумевшего «кабинета военного времени».

Мое мнение таково, что русские так далеко не пойдут и сами себе не позволят добиться решительной победы потому, что они целиком и полностью не осознают то тотальное зло, которое сосредоточено в Вашингтоне и в Израиле. Внутри российской власти имеется достаточно наивных атлантических интеграционистов, которые будут убеждать, что Россия должна дать Вашингтону и Европе еще один шанс прийти в чувство. Это тот самый шанс, который ни Россия, ни мир не могут себе позволить.

Имеются весьма скудные шансы того, что Вашингтон и Израиль вообще когда-либо придут в чувство. Единственное чувство, к которому они хотят прийти, это чувство господства. Если бы у Вашингтона были бы хоть какие-то чувства, то Вашингтон не стал бы посылать корабли для того, чтобы атаковать Сирию или Иран, постаравшись уклониться от российского запрета нападать на Сирию.

Россия не имеет права позволить дестабилизировать Иран до такой степени, чтобы и его постигла судьба Сирии. Именно российская власть решила не включать Иран в число стран, на которые запрещено нападать. И это может оказаться еще одной ошибкой России в ее отношениях с Вашингтоном.

Вашингтон думает, что одинокий ракетный эсминец Donald Cook, стоящий у берегов Сирии, может быть потоплен Россией и это не станет особо выдающимся инцидентом. В конце концов, Израиль в свое время уничтожил корабль Liberty при массовых потерях для ВМС США, и это уже не стало особо выдающимся инцидентом. А вот потопить 9 военных кораблей, включая авианосец, это больше того, на что осмелятся русские.

Пройдет примерно 10 дней, прежде чем американские корабли — а все они сидячие утки — придут на ту точку, где от них можно будет легко избавиться. Это дает Объединенному комитету начальников штабов 10 дней для того, чтобы переломить волю трамповского кабинета военного времени, а американским вооруженным силам — положить конец маршу в сторону Армагеддона. Их решение переломить волю трамповского кабинета военного времени далось бы американским военным легче, если бы Россия взяла бы да потопила Donald Cook и сбила все израильские самолеты, даже те, которые летают над Израилем. Что отрезвило бы Вашингтон, так это если бы Россия вышла из оборонительной стойки и взяла инициативу в свои руки вместо того, чтобы всегда лишь реагировать на инициативу Вашингтона.

Молимся, чтобы Христианский Бог, а не кровожадный иудейский, одержал верх в размышлениях ОКНШ и в борьбе с трамповским безумным кабинетом военного времени.

С моей точки зрения, при наличии слуги Израиля, Джона Болтона , в должности советника по национальной безопасности война с Россией неизбежна.

Приняв совет Доктороу, я открываю шампанское. Этим Доктороу предполагал не праздновать, но насладиться последними моментами жизни.

Остается увидеть, можно ли будет предотвратить конфликт, запущенный Израилем и его умалишенной марионеткой в Вашингтоне. Поскольку Вашингтон полностью погряз в надменности, только решительные и твердые русские пощечины по идиотской морде Вашингтона смогут спасти жизнь на земле.

Из-за глупых российских атлантических интеграциониистов, пребывающих в галлюцинациях, Россия может и не справиться с этой задачей.

Публикуется с разрешения автора.

* Эвфемизм, используемый американскими военными для обозначения «военного ответа с применением смертоносной силы».

** Проспект в Вашингтоне, на котором располагаются многие центры принятия политических решений — Белый дом, Минфин ФБР и т.д. Упирается в Капитолийский холм, на котором располагается комплекс зданий конгресса США.

*** Бывший военный аналитик и сотрудник корпорации «RAND», в 1971 году передавший прессе секретный сборник «Американо-вьетнамские отношения, 1945—1967: Исследование», в дальнейшем известный как «Документы Пентагона». Содержащаяся в нём информация раскрывала неприятную для высшего руководства США информацию о войне во Вьетнаме и её предыстории.

**** Американский лингвист, политический публицист, философ и теоретик. Профессор лингвистики Массачусетского технологического института, автор классификации формальных языков. (Безграмотные — либо никогда не слышавшие правильного произношения — переводчики чаще транслитерируют его имя как «Ноам», а фамилию как «Хомский». Правильно так, как в нашем тексте.)

***** (АКДСО, англ. American Friends Service Committee, AFSC) — организация, аффилированная с Религиозным обществом Друзей (квакеров), которая работает во благо мира и социальной справедливости в США и по всему миру. В 1947 году АКДСО вместе с британским Советом Друзей на службе обществу (нынешнее название: Квакерский комитет мира и социального служения) от имени Друзей со всего света получили Нобелевскую премию мира.

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