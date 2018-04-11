Кипр не будет участвовать в военной операции в Сирии

Он подчеркнул, что Кипр не вовлечен в операцию и в связи с этим нет никакой угрозы для безопасности страны. «Есть много споров о том, что происходит в нашем регионе, но должно быть ясно, что Кипр не занят в операции, ничто не идет из Республики Кипр и, конечно же, для Кипра нет никакой опасности. Нам нужно прояснить эти проблемы, в ходе обсуждений в эти дни должно быть ясно, что Кипр не участвует в каких-либо операциях, которые запланированы или будут запланированы, и нет угрозы безопасности для самого Кипра», — заявил Продрому журналистам. Его заявление опубликовало бюро печати и информации.

Комментируя возможность Британии использовать свои базы на Кипре в качестве плацдарма для операций против Сирии, представитель правительства подчеркнул, что Никосия не имеет никакого отношения к этому и не было никаких консультаций по поводу планов других стран.

"Кипр никак не участвует, у него нет никаких договоренностей по какой-либо операции, которую могут планировать другие державы. Проблема баз известна давно, базы есть базы", — сказал Продрому.

На Кипре расположены две британские военные базы, которые находятся под суверенитетом Великобритании . В случае использования баз в военных операциях Лондон должен лишь уведомить Кипр, но ему не требуется разрешения. По данным британских СМИ, на базе Акротири в последние дни наблюдается «повышенная активность».

Комментируя планы Франции , Продрому также исключил участие в них Кипра. По мнению обозревателей, если Франция решится нанести удар по Сирии, она будет заинтересована в использовании кипрской военной авиабазы " Андреас Папандреу ", однако для этого требуется разрешение правительства Кипра. Официальный представитель кабинета министров Кипра исключил это.

По словам Продрому, с Францией и другими партнерами из ЕС Кипр сотрудничает на постоянной основе. «Недавно с Францией были проведены совместные поисково-спасательные учения, а не военные. Какие-либо экстренные события, какие-то операции, которые могут быть проведены или развертываться в регионе, не касаются Республики Кипр», — подчеркнул он.

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