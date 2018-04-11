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Саблин: Башар Асад не покидал Сирию
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Трамп выступил с призывом к России

Саблин: Башар Асад не покидал Сирию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент Сирии Башар Асад и его семья по-прежнему находятся в Дамаске. Об этом заявил координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин ("Единая Россия"), находящийся в Сирии. Ранее ближневосточные СМИ сообщили о том, что Асад и его семья якобы были эвакуированы в Тегеран.
"Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом", — сказал Саблин.
Он напомнил, что встречался с Асадом не раз, в том числе в 2014 году, «когда ситуация в Сирии было значительно хуже». И тогда сирийский президент говорил, что никогда не покинет страну и разделит судьбу своего народа.
Сегодня парламентская делегация России прибыла в Сирию, где планирует встречи с руководством страны и бизнесменами. Как сообщает ТАСС, в рамках визита состоятся встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения ("Баас").
В состав делегации вошла губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирию с начала конфликта. Между ХМАО и Сирией будет заключено соглашение о сотрудничестве в различных областях, развитии экономических, культурных, образовательных связей. Также парламентарии посетят город Хасия, который серьезно пострадал во время войны, но в настоящее время активно восстанавливается.
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