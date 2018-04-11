Саблин: Башар Асад не покидал Сирию

"Президент Сирии Башар Асад находится в Дамаске, мы планируем встретиться с ним, обсудить ситуацию и поддержать народ Сирии в его борьбе с терроризмом", — сказал Саблин.

Он напомнил, что встречался с Асадом не раз, в том числе в 2014 году, «когда ситуация в Сирии было значительно хуже». И тогда сирийский президент говорил, что никогда не покинет страну и разделит судьбу своего народа.

Сегодня парламентская делегация России прибыла в Сирию, где планирует встречи с руководством страны и бизнесменами. Как сообщает ТАСС, в рамках визита состоятся встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном и патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х. Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между «Единой Россией» и Партией арабского социалистического возрождения ( "Баас" ).